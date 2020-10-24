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Назван вероятный создатель американского истребителя шестого поколения
Фото: kitsune.addr.com

Назван вероятный создатель американского истребителя шестого поколения

Кирилл Николаев

Армия

Вероятным создателем американского истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США является военно-промышленная компания Lockheed Martin. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Отмечается, что финансовый директор компании Кен Поссенриде намекнул на то, что в настоящее время компания работает над новой авиационной программой. Это может быть новый секретный истребитель ВВС.

По информации издания, в октябре программа подразделения Skunk Works компании Lockheed Martin отчиталась о своих доходах и расходах. Согласно данным, был показан двузначный рост. Skunk Works также является разработчиком истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Кроме того, данное подразделение считается создателем некоторых из самых известных самолетов в истории США.

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истребитель шестого поколенияСШААрмия
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