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Руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда в субботу, 24 октября.

В пресс-службе уточнили, что Бобкова подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. По решению суда руководитель космодрома останется под стражей до 22 декабря этого года, сообщает РИА Новости.

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