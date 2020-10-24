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Руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца
Фото: pixabay.com

Руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца

Виктория Родимкина

Происшествия

Руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда в субботу, 24 октября.

В пресс-службе уточнили, что Бобкова подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. По решению суда руководитель космодрома останется под стражей до 22 декабря этого года, сообщает РИА Новости.

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