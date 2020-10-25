Дело об убийстве муниципального депутата возбудили в Ленинградской области

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Уголовное дело возбудили по факту убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

— Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, — отметили на официальном сайте ведомства.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 24 октября, тело 61-летнего мужчины обнаружили в его доме под Выборгом. Уточняется, что неизвестный стрелял с противоположного берега реки.

На месте работают следователи и криминалисты, они устанавливают причины и подробности происшествия.

Александр Петров является отцом одного из первых пилотов «Формулы-1» в России Виталия Петрова.Является совладельцем ряда выборгских предприятий, включая ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и другие.

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