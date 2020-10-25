Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался на 79-м году жизни

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Ушел из жизни председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Как уточняется, предпринимателю было 78 лет, он скончался в больнице Сеула.

Ли Гон Хи родился в 1942 году. Пост второго председателя Samsung он получил в 1987, ранее должность занимал его отец и основатель концерна Ли Бен Чхоль. В 2008 году Гон Хи ушел в отставку, через два года вернулся в корпорацию в качестве ее председателя.

В 2014 году бизнесмен перенес сердечный приступ, управлять группой компаний стал его сын Ли Чжэ Ен.

В настоящее время Samsung включает ряд дочерних предприятий, в их числе — «Samsung Electronics», «Samsung Heavy Industries», «Samsung Engineering» и другие.