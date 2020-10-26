Россияне оценили связь внешности с успехом в жизни

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование о том, как, по мнению жителей России, внешний вид влияет на достижение успеха в жизни.

Опрос показал, что свыше половины, 62 процента, респондентов, верят, что в нашей стране в современных реалиях успех человека скорее зависит от того, как он выглядит. При этом женщины более, чем мужчины склонны разделять данное мнение (67 и 55 процентов соответственно).

Мужчины меньше женщин верят в зависимость успеха от одежды (42 и 28 процентов), однако в целом в справедливости пословицы «По одежке встречают, по уму провожают» не сомневаются 77 процентов опрошенных.

При этом участники исследования в 42 процентах случаев выразили мнение, что люди стали больше следить за своей внешностью, 34 процента не заметили изменений, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне назвали основные черты национального характера.

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