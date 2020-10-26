Пропавший бойфренд Натальи Штурм нашелся в СИЗО

Фото: instagram.com/nataliashturm

Певица Наталья Штурм рассказала, что ее пропавший молодой человек, как выяснилось, был арестован и помещен в следственный изолятор.

Об исчезновении бойфренда артистка сообщила в своем Instagram. Штурм написала, что возлюбленный куда-то исчез без объяснения причин и не отвечает на телефонные звонки и сообщения.

Затем выяснилось, что мужчина арестован «за границей прямо в банке», его отправили в СИЗО. По сведениям Штурм, задержанному вменяют статью 174 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»), причем «с какими-то пунктами типо организованно все было».

Певица опубликовала фотографии букета роз, который ей передали от пропавшего бойфренда и извинилась перед ним за то, что «думала что угодно».

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о флирте с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом.

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