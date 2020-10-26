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«Незаменимых нет»: Якубович допустил появление нового ведущего в «Поле чудес»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Незаменимых нет»: Якубович допустил появление нового ведущего в «Поле чудес»

Ростислав Зубков

Звезды

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович не исключил, что на его место может прийти другой человек. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».

По мнению народного артиста России, этот вопрос зависит уже не столько от него, сколько от запросов аудитории.

— Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей, — подчеркнул он.

Отметим, что 25 октября известное на всю Россию капитал-шоу отпраздновало 30-летний юбилей. «Поле чудес» остается одним из самых долгоиграющих проектов на российском ТВ.

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Леонид Якубовичтв-программыПоле чудес
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