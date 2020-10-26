Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Актер Сергей Жигунов развелся с женой Верой Новиковой. Об этом сам актер сообщил в соцсети Instagram.

Пара жила в браке с 2009 года, их отношения постоянно переживали сложные времена. В воскресенье, 25 октября, Жигунов сообщил, что окончательной расстался с Новиковой.

Актер опубликовал на своей странице свидетельство о расторжении брака.

— Пусть полежит здесь, — подписал публикацию Жигунов.

Ранее СМИ сообщили, что актер находится в отношениях с журналисткой Викторией Ворожбит. Поклонники актера отметили, что она очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с которой у Жигунова также был роман.

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