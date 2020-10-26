Сергей Жигунов развелся с женой
Актер Сергей Жигунов развелся с женой Верой Новиковой. Об этом сам актер сообщил в соцсети Instagram.
Пара жила в браке с 2009 года, их отношения постоянно переживали сложные времена. В воскресенье, 25 октября, Жигунов сообщил, что окончательной расстался с Новиковой.
Актер опубликовал на своей странице свидетельство о расторжении брака.
— Пусть полежит здесь, — подписал публикацию Жигунов.
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Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)
Ранее СМИ сообщили, что актер находится в отношениях с журналисткой Викторией Ворожбит. Поклонники актера отметили, что она очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с которой у Жигунова также был роман.
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