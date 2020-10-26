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Онлайн-магазины обяжут принимать наличные
Фото: pixabay.com/ru

Онлайн-магазины обяжут принимать наличные

Ирина Ковган

Общество

Роспотребнадзор предложил внести поправки в законопроект о защите прав потребителей. Теперь онлайн-ретейлеры обязаны будут принимать к оплате наличные деньги, за отказ им будет грозить штраф.

Необходимость в таких изменениях возникла из-за того, что продавцы и курьеры некоторых онлайн-магазинов сегодня не позволяют людям самостоятельно выбрать способ оплаты покупок. Эти ретейлеры принимают исключительно банковские карты, объясняя это тем, что бумажные деньги могут способствовать распространению коронавируса.

— Потребитель не обязан иметь банковскую карту. А невозможность оплаты наличными денежными средствами приведет к ограничению доступа к товарам и услугам, которые реализуются дистанционным способом, — объяснили инициативу в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что крупные компании, занимающиеся продажей цифрового контента, под действие новых поправок не попадут. Ведь, например, приложения, онлайн-игры или подписки на аудио- или видеоконтент — это не товары и услуги в традиционном понимании. В таких случаях речь идет о передаче права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Разработанные поправки к законопроекту, по словам представителей пресс-службы Роспотребнадзора, будут способствовать гармонизации действующего правового регулирования сферы онлайн-торговли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ярослав Федосеев, юрист:

— Ретейлеры по закону обязаны принимать купюры для оплаты покупок. Ведь наличные — это такие же деньги. Незаконно заставлять людей платить только картой. Конечно, из-за пандемии всем рекомендовали пользоваться безналичным расчетом. Но это вовсе не обязательно. Ведь у некоторых может просто не быть банковской карты. Я думаю, инициатива Роспотребнадзора в этой сфере очень правильная и нужная. Она защищает права потребителей.

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