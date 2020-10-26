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В Москве открыли первый 5G-демоцентр
Фото: twitter.com/moscow_mcd

В Москве открыли первый 5G-демоцентр

Юлия Зыкина

Технологии

В понедельник, 26 октября, в Департаменте информационных технологий города Москвы сообщили о том, что в столице появился первый 5G-демоцентр.

Связь пятого поколения — это не просто сверхбыстрый интернет, но совершенно иное качество услуг в целом. В центре специалисты будут заниматься поиском, тестированием и поддержкой городских сервисов на базе технологий этой сети.

— Открывая в столице 5G-лабо раторию, мы преследуем несколько целей. Первая — создать условия для развития рынка потребительских решений и городских сервисов на базе сетей пятого поколения, вторая — найти успешные бизнес-модели для игроков различных рынков. Последняя — сохранить в Москве экспертизу в новых технологиях. Площадка 5G-демоцентра позволит бизнесу протестировать свои разработки, а городу — принять решение о целесообразности их внедрения, — прокомментировал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

По его словам, все это поможет создать и развить прорывные сервисы для жителей и бизнеса столицы. В числе приоритетных отраслей, в которых планируют тестировать новейшие технологии, транспорт, медицина, городская безопасность и образование.

Демоцентр нового поколения расположили на ВДНХ в павильоне «Умный город».

Основными участниками и партнерами проекта по тестированию 5G являются операторы связи и производители телекоммуникационного оборудования.

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