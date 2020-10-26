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В Москве назвали лучших музейных работников-экскурсоводов
Победителем конкурса профессионального мастерства стал сотрудник музея-заповедника «Коломенское» Андрей Сальников. Он представил проект экскурсии в музее будущего, рассказав, как, по его мнению, будет строиться беседа с гостем в 2050 году / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Москве назвали лучших музейных работников-экскурсоводов

Ирина Ковган

Культура

В понедельник, 26 октября, в Музее Александра Скрябина провели финал городского конкурса «Московские мастера» по профессии «музейный работник-экскурсовод».

За главный приз сразились десять финалистов. Конкурсанты представили музеи, подведомственные столичному Департаменту культуры. Одна из участниц — Марина Королева. Она защищала честь Музея К. Г. Паустовского.

— Этот конкурс — возможность выйти за пределы своего привычного мира. К тому же это площадка для обмена опытом. На конкурсе можно посмотреть, как работают коллеги, почерпнуть что-то новое для себя. Победа здесь — не главное. Гораздо важнее — расширить собственные горизонты, — поделилась старший научный сотрудник Музея Паустовского Марина Королева.

Цель ежегодного конкурса — повышение профессионального мастерства музейных работников, выявление и поддержка молодых талантливых сотрудников, обмен опытом и налаживание связей между учреждениями культуры.

В нынешнем году участники по традиции выполнили четыре задания: по два домашних и два экспромта. Они заранее подготовили презентации на заданные темы. Например, в первом туре нужно было представить, что в музее совершили сенсационное открытие, и рассказать о нем.

После этого финалисты выполнили задания-экспромты. Для участников смоделировали ситуации, которые могут произойти в музее. А они должны были быстро сориентироваться и организовать экскурсии.

— В этот раз конкурс проходит в Музее Скрябина, потому что в прошлом году мы заняли первое место, — рассказал победитель конкурса «Московские мастера — 2019», один из организаторов мероприятия Антон Жеребнов. — Помимо того что конкурсная комиссия определит победителя, сегодня идет онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Лауреаты получат денежный приз. Остальных наградят грамотами.

В состав конкурсной комиссии вошли председатель Московского городского профсоюза работников культуры Надежда Чапарова, начальник управления музейно-выставочной работы столичного Департамента культуры Антон Горянов, руководитель Центра развития историко-медицинских музеев России Константин Пашков и другие.

Комиссия оценивала участников по нескольким критериям: эрудиция, знание темы своего музея, владение мастерством экскурсовода, русским языком, артистизмом, логикой. Особое внимание обращали на креатив в решении задач, умение держать внимание аудитории.

Первое место в конкурсе занял представитель музея-заповедника «Коломенское» Андрей Сальников. Серебро завоевал сотрудник Музея Александра Скрябина Владимир Попков. А бронза досталась работнику Дома-музея Марины Цветаевой Наталье Федоренко.

СПРАВКА

Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» проводится с 1998 года. Традиционно в нем принимают участие около 20 тысяч человек, представляющих свыше тысячи столичных предприятий и организаций. В 2020 году конкурс пройдет в усеченном формате. Планируется провести состязания только по 27 компетенциям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лазарев, председатель организационного комитета конкурса «Московские мастера», директор музея Александра Скрябина:

— Сегодня не только присутствующие оценили талант финалистов. Конкурс транслируется и на онлайн-площадках. Мы решили провести его сразу в двух форматах, чтобы все желающие смогли увидеть выступления участников и отдать свой голос за лучшего из них. К сожалению, из-за пандемии в этом году в состав конкурсной комиссии не вошли иностранные гости.

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