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«Нервы жрали организм»: Домогаров рассказал о своей диете и раскрыл источник бодрости
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

«Нервы жрали организм»: Домогаров рассказал о своей диете и раскрыл источник бодрости

Захар Чайченко

Звезды

Совсем недавно общественность забеспокоилась о пропаже Александра Домогарова. В последнее время он не так часто появляется на экранах телевизоров. Однако актер, вопреки слухам и комментариям недоброжелателей, похудел и даже рассказал о том, откуда он черпает энергию для жизни.

На вопросы журналистов о том, как ему удалось сбросить 10 килограммов, он ответил, что в этом ему помогает роль в спектакле «Ричард III». По окончании постановки, по словам Домогарова, он теряет примерно полтора килограмма. Кроме того, он добавил, что не очень любит ходить в тренажерный зал и никогда не ставил перед собой цели похудеть.

— Видимо, нервы жрали организм постепенно, — сообщил Домогаров.

Также он рассказал о том, что, помимо плавания, рыбалки и театральных занятий, актер пьет запрещенный в спортивном сообществе милдронат (мельдоний) для бодрости и энергии, передает портал Starhit.

— Да он не запрещен: пожалуйста, в любую аптеку заходите и берите, если вам хочется как-то собраться с мыслями, а также чтобы ваш организм был податлив. И не только я этим пользуюсь, но и студенты, к примеру, во время сессии, — заключил актер.

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популярный актердиеты и похудениеАлександр Домогаров
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