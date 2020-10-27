Диетолог Ковальков объяснил, почему у похудевших женщин появляется целлюлит

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему у похудевших женщин в проблемных зонах возникает целлюлит. По его словам, у женщин может быть толстый слой подкожного жира, скрывающего целлюлит, но когда женщина худеет, глубокие слои жира начинают проступать, а подкожно-жировая клетчатка уходит.

— Вы вроде худеете, сбрасываете вес, это очевидно, вам это нравится, но обнаруживаете, что у вас есть целлюлит. Он был прикрыт слоем жира как одеждой, — отметил врач.

По его словам, от обвисания и рыхлости кожи помогает наличие коллагена и мышц. Для того, чтобы поддерживать тонус кожи, необходимы тренировки, косметические процедуры и употребление не менее 70 граммов белка в сутки. Однако если человек практикует интервальное голодание, то проблемы с тонусом кожи усугубятся.

Видео опубликовано на YouTube.

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