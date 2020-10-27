Роскомнадзор: Участились случаи публикации фейков в Facebook и Twitter

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Роскомнадзор зафиксировал учащение случаев распространения иностранными интернет-площадками фейков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 октября.

Уточняется, что речь идет о сайте YouTube, о социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter.

Так, на YouTube было выявлено 278 случаев распространения фейковой информации, в Instagram — 35 случаев, в Facebook — 31 случай, а в Twitter было зафиксировано 22 ссылки на недостоверные материалы.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что иностранные интернет-площадки начали вводить цензуру на некоторые российские СМИ. Так, доступ был ограничен к материалам около 20 средств массовой информации, передает РИА Новости.

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