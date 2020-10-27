Стали известны самые прибыльные российские проекты на YouTube
Наиболее прибыльным русскоязычным проектом на платформе YouTube стал канал Labelcom. Об этом свидетельствуют данные Forbes.
Как уточняется, журнал подсчитал доходы от рекламы российских блогеров за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года и представил рейтинг тех, кто заработал больше всего.
В частности, доход Labelcom составил 3,55 миллиона долларов. Второе место занял канал Валентина Петухова (Wylsacom), который посвящен технологиям и гаджетам. Он принес авторам более 3,4 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул проект «Чикен Карри», созданный Александром Гудковым: его доход составил 1,13 миллиона.
Кроме того, в список вошли каналы журналистов Юрия Дудя и Алексея Пивоварова, актера Антона Лапенко, блогеров Дмитрия Масленникова, Дмитрия Гордея и Константина Заруцкого, а также актрисы и ведущей Ксении Собчак.
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