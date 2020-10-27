Стали известны самые прибыльные российские проекты на YouTube

Фото: youtube.com/LABELCOM

Наиболее прибыльным русскоязычным проектом на платформе YouTube стал канал Labelcom. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

Как уточняется, журнал подсчитал доходы от рекламы российских блогеров за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года и представил рейтинг тех, кто заработал больше всего.

В частности, доход Labelcom составил 3,55 миллиона долларов. Второе место занял канал Валентина Петухова (Wylsacom), который посвящен технологиям и гаджетам. Он принес авторам более 3,4 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул проект «Чикен Карри», созданный Александром Гудковым: его доход составил 1,13 миллиона.

Кроме того, в список вошли каналы журналистов Юрия Дудя и Алексея Пивоварова, актера Антона Лапенко, блогеров Дмитрия Масленникова, Дмитрия Гордея и Константина Заруцкого, а также актрисы и ведущей Ксении Собчак.

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