Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны самые прибыльные российские проекты на YouTube
Фото: youtube.com/LABELCOM

Стали известны самые прибыльные российские проекты на YouTube

Юлия Захарова

Звезды

Наиболее прибыльным русскоязычным проектом на платформе YouTube стал канал Labelcom. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

Как уточняется, журнал подсчитал доходы от рекламы российских блогеров за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года и представил рейтинг тех, кто заработал больше всего.

В частности, доход Labelcom составил 3,55 миллиона долларов. Второе место занял канал Валентина Петухова (Wylsacom), который посвящен технологиям и гаджетам. Он принес авторам более 3,4 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул проект «Чикен Карри», созданный Александром Гудковым: его доход составил 1,13 миллиона.

Кроме того, в список вошли каналы журналистов Юрия Дудя и Алексея Пивоварова, актера Антона Лапенко, блогеров Дмитрия Масленникова, Дмитрия Гордея и Константина Заруцкого, а также актрисы и ведущей Ксении Собчак.

Читайте также: Составлен рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

блогердоходы от рекламыYouTube
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Все мнения
О проекте