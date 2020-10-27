Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Модель с девятым размером груди пожаловалась на проблемы с мужчинами
Фото: instagram.com/yvonne_bar_

Модель с девятым размером груди пожаловалась на проблемы с мужчинами

Юлия Захарова

Звезды

Модель Ивонн Бар перенесла ряд пластических операций, с помощью которых увеличила грудь до девятого размера. Теперь же девушка жалуется, что ее бюст доставляет ей неудобства.

Отмечается, что модель потратила почти 50 тысяч долларов, чтобы добиться нынешнего образа. Она сделала липосакцию, подтяжку ягодиц, введение ботокса и другие процедуры. Однако позже заявила, что хочет уменьшить грудь.

По словам Бар, большая грудь мешает ей строить отношения с мужчинами. Девушка считает, что те воспринимают ее в качестве развлечения и не рассматривают серьезные отношения с ней.

— Меня не воспринимают всерьез. Я чувствую, что моя грудь отпугивает хороших мужчин, — призналась она.

Как добавила модель, ее предыдущий избранник, который был футболистом, не выходил с ней в свет, поскольку стеснялся груди девушки, сообщает Daily Star.

Читайте также: Сколько стоит стать женщиной с обложки глянцевого журнала

модельпластические операцииразмер груди
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте