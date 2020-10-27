Модель с девятым размером груди пожаловалась на проблемы с мужчинами

Фото: instagram.com/yvonne_bar_

Модель Ивонн Бар перенесла ряд пластических операций, с помощью которых увеличила грудь до девятого размера. Теперь же девушка жалуется, что ее бюст доставляет ей неудобства.

Отмечается, что модель потратила почти 50 тысяч долларов, чтобы добиться нынешнего образа. Она сделала липосакцию, подтяжку ягодиц, введение ботокса и другие процедуры. Однако позже заявила, что хочет уменьшить грудь.

По словам Бар, большая грудь мешает ей строить отношения с мужчинами. Девушка считает, что те воспринимают ее в качестве развлечения и не рассматривают серьезные отношения с ней.

— Меня не воспринимают всерьез. Я чувствую, что моя грудь отпугивает хороших мужчин, — призналась она.

Как добавила модель, ее предыдущий избранник, который был футболистом, не выходил с ней в свет, поскольку стеснялся груди девушки, сообщает Daily Star.

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