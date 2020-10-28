Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Танец итальянского миллионера с подругой в роддоме набрал миллион просмотров
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Танец итальянского миллионера с подругой в роддоме набрал миллион просмотров

Виктория Федотова

Звезды

Итальянский миллионер Джанлука Вакки опубликовал на своей странице в соцсетях ролик, на котором танцует со своей девушкой Шэрон Фонсекой в роддоме. Позже прославившийся танцами бизнесмен сообщил о рождении дочери.

На кадрах видно, что он и Фонсека танцуют под музыку, а в конце короткого танца выглядывает врач. Беременная женщина подключена к аппарату, но это ей не мешает активно двигаться. На будущем отце медицинская маска.

Ролик набрал более миллиона просмотров, сотни поздравлений и лайков. Позже Вакки сообщил, что дочь назвали Блу Иерусалима Вакки.

— Слава Богу, она здорова, мы просто уже любим ее больше, чем свою жизнь, — написал он в Instagram.

Читайте также: Видео танцующего на шпильках миллионера набрало шесть миллионов просмотров

реакция соцсетейсоцсетивидео
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Все мнения
О проекте