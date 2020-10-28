Танец итальянского миллионера с подругой в роддоме набрал миллион просмотров

Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Итальянский миллионер Джанлука Вакки опубликовал на своей странице в соцсетях ролик, на котором танцует со своей девушкой Шэрон Фонсекой в роддоме. Позже прославившийся танцами бизнесмен сообщил о рождении дочери.

На кадрах видно, что он и Фонсека танцуют под музыку, а в конце короткого танца выглядывает врач. Беременная женщина подключена к аппарату, но это ей не мешает активно двигаться. На будущем отце медицинская маска.

Ролик набрал более миллиона просмотров, сотни поздравлений и лайков. Позже Вакки сообщил, что дочь назвали Блу Иерусалима Вакки.

— Слава Богу, она здорова, мы просто уже любим ее больше, чем свою жизнь, — написал он в Instagram.

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