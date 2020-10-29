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Пилот объяснил, что может успокоить аэрофобов
Фото: youtube.com/LUKI

Пилот объяснил, что может успокоить аэрофобов

Виктория Федотова

Общество

Инженер-пилот Максим Залевский объяснил, что может успокоить пассажиров, которые боятся летать на самолетах.

— Аэрофобия больше от фобии, чем от аэро. Там нет ничего страшного. Самолеты взлетают и садятся десятки тысяч раз. Просто из-за недопонимания всех процессов это может казаться страшным и пугающим. Полет — это здорово, чего его бояться? Мне кажется, пассажиров должно успокаивать то, что в кабине сидят такие же живые люди, у которых есть семьи, друзья и близкие, к которым они очень хотят вернуться, — с улыбкой сказал пилот.

Поэтому пилоты никогда не будут делать того, что они считают опасным для самолета. Именно это понимание не дает самому Залевскому бояться полета в качестве пассажира.

Он отметил, что в работе пилотов есть очень много инструкций, предусматривающих безопасность во время управления авиалайнером.

Видео опубликовано на YouTube.

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