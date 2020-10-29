Белоруссия ограничила въезд в страну гражданам четырех государств

Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Оксана Манчук

Белоруссия ограничила въезд в страну ряду граждан из Украины, Литвы, Латвии и Польши на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

— В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — отметил он.

По словам Бычковского, сотрудников дипломатических ведомств и представительств ограничения не коснутся. Также под данное решение не попадут водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Кроме того, пункт пропуска в минском аэропорту работает штатно, передает РИА Новости.

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