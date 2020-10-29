Бойца ММА будут судить в Москве за похищение человека

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Москвы, обвиняемых в похищении человека в составе организованной группы. В числе обвиняемых — боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Сосновский.

Как уточнила глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по версии следствия, 22 октября 2019 года обвиняемые с соучастниками встретились со знакомым бизнесменом и предложили проследовать с ними для разговора. Мужчина отказался, тогда его силой затолкали на заднее сиденье автомобиля и увезли в офисное помещение.

Там бизнесмена держали силой, пытаясь с помощью угроз и побоев получить от него около 400 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал их общей знакомой. Когда злоумышленники на время вышли из помещения, пострадавшему удалось сбежать.

Предполагаемым членам банды вменяют похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также вымогательство под угрозой применения насилия и с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Один из сообщников обвиняется в ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Все обвиняемые взяты под стражу и ожидают рассмотрения дела в Никулинском районном суде, сообщает РИА Новости.

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