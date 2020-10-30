Экс-солистка «Тату» вернется на сцену после победы над раком

Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Бывшая солистка группы «Тату» Юля Волкова возобновит творческую деятельность после перерыва, связанного с онкологическим заболеванием.

Певица в течение долгого времени боролась с раком щитовидной железы. В ходе операции по удалению опухоли ей повредили гортанный нерв, Волкова потеряла голос. Чтобы восстановиться, звезда перенесла еще ряд операций.

Как рассказали в окружении Волковой, она примет участие в новом проекте на одном из федеральных телеканалов. При этом певицу «не будут сильно напрягать», поскольку она давно не выступала, сообщает «Пятый канал».

Ранее Юля Волкова рассказала о своих пластических операциях.

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