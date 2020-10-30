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«Немного вышла из формы»: Наргиз рассказала о первом концерте после пандемии 
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Немного вышла из формы»: Наргиз рассказала о первом концерте после пандемии 

Виктория Федотова

Звезды

Певица Наргиз Закирова заявила, что немного вышла из формы из-за пандемии. Она рассказала о первом концерте, который прошел после разрыва договора с продюсером Максом Фадеевым.

— Было немного страшно по той причине, что я немного вышла из формы. Я просто расслабилась. Я расслабилась и физически, и морально. Я валялась в кровати, читала, смотрела фильмы, передачи, и тут вдруг концерт. Мы столько думали, готовили, у меня и декорации были, — заявила Закирова.

По словам певицы, она отработала концерт «спустя рукава». Песни Максима Фадеева она больше не поет.

— Мне кажется, надо менять что-то. Время этих песен прошло. Я не могу находиться в одном состоянии долга. Я общаюсь со зрителями и говорю: пожалуйста, не просите эти песни, — сообщила артистка.

Наргиз заявила, что ей больше не хочется исполнять грустные песни, она хотела взбодрить зрителей, особенно из небольших городов. Видео опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

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мнениеНаргиз Закировапандемия
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