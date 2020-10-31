Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о реакции Брежневой на слухи об измене мужа

Фото: instagram.com/ververa

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Эрика Герцег рассказала, как впервые отреагировала на слухи о романе с композитором Константином Меладзе. Она уточнила, что не знает, кто распространил эти сплетни, а также предположила, что чувствовала в этот момент супруга продюсера Вера Брежнева. Этим артистка поделилась в программе Balu KZ.

По словам экс-участницы, о «романе» с Меладзе, которого не было, она узнала из прессы. Такая новость была для нее неожиданной, певица не понимала, что делать.

— Я была в шоке. Начинала плакать. Было ужасное состояние, я не знала, как его скрывать… — рассказала Герцег.

Ее поддержал муж, который сказал, что это просто пиар. Однако это не сильно успокоило исполнительницу. Она отметила, что была уверена, что плохо в тот момент было не только ей одной, но и Брежневой.

— Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно! — заключила певица.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились пять лет назад. Слухи о проблемах в семье появились осенью 2019 года. В Сети распространилась информация, что продюсер проводит много времени с молодой певицей Эрикой Герцен.

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