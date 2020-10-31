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Ушел из жизни первый исполнитель роли Джеймса Бонда Шон Коннери
Фото: TASS / imago images / Future Image

Ушел из жизни первый исполнитель роли Джеймса Бонда Шон Коннери

Юлия Захарова

Общество

Скончался известный британский актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает BBC со ссылкой на семью звезды.

Как уточняется, Коннери было 90 лет. Он стал первым, кто преобразился на большом экране в агента 007, всего он снялся в семи кинокартинах о приключениях секретного агента.

Шон Коннери родился в 1930 году в Шотландии. Его карьера в театре началась в 1951 году, первым фильмом, в котором он снялся, стал «Другое время, другое место».

Всего в фильмографии Коннери свыше 70 работ, актер является обладателем премии «Оскар» за роль в ленте «Неприкасаемые», также он завоевал две награды «Бафта» и три «Золотых глобуса».

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