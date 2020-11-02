Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в ноябре
В ноябре звезды советуют знакам зодиака позаботиться о здоровье, избегать денежных рисков и не торопиться принимать важные решения. Гороскоп на последний осенний месяц составил экстрасенс и астролог Мехди Эбрагими Вафа, пишет «СтарХит».
Овен
Представители данного знака зодиака успели принять важные решения до наступления ноября. Поэтому им остается расслабиться и постараться набраться сил, чтобы продолжить реализовывать задуманное.
Телец
Ноябрь для этого знака может стать переломным. Потребуется сильный контроль над своими эмоциями. Также стоит быть готовым к переосмыслению некоторых событий в жизни.
Близнецы
Первая половина ноября будет заполнена рутиной. Но она резко сменится энергичным ритмом жизни в конце месяца. Также звезды советуют Близнецам под конец осени избегать денежных рисков.
Рак
Представителей этого знака звезды призывают быть последовательными и осмотрительными. Самое важное для Раков в ноябре — не спешить.
Лев
Львы подвержены страхам потерять что-то важное. Чтобы избавиться от них, стоит прислушаться к себе. При этом Львам не стоит избегать помощи специалистов или просто близких людей.
Дева
Эти люди в ноябре могут оказаться под давлением ответственности. Свалившийся груз чреват необдуманными поступками. В этот момент Девам важно их избежать. Звезды советуют не торопиться в принятии решений.
Весы
Для этого знака ноябрь — лучшее время показать результаты своего саморазвития. Весам пора сделать первый шаг к переменам и начать реализовывать задуманное.
Скорпион
Ноябрь покончит с состоянием раздвоенности у Скорпионов, а также наградит этот знак зодиака за духовный и физический труд.
Стрелец
Этот знак зодиака входит в ноябрь с грандиозными планами. Но последний месяц осени преподнесет немало сюрпризов в виде преград. Если Стрельцы преодолеют их, тогда задуманному суждено сбыться. В противном случае придется все строить заново.
Козерог
Звезды напоминают, что все случайное неслучайно. В ноябре может быть много совпадений, которые сыграют важную роль в будущем.
Водолей
Трудягам Водолеям нужно вспомнить о существовании слов «режим» и «отдых». С наступлением холодов пора позаботиться об организме и начать укреплять иммунитет.
Рыбы
Рыбам советуют быть максимально осторожными в ноябре. Этот месяц может принести много неприятностей.
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