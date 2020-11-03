Опрос выявил самые значимые для россиян символы страны

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, приуроченное ко Дню народного единства (4 ноября), в ходе которого были определены наиболее значимые для россиян государственные символы.

Для десяти процентов респондентов главным символом страны оказался ее народ. По восемь процентов участников опроса назвали любовь к родине и патриотизм, а также государственный флаг. Семь процентов отдали голоса за гимн, по пять процентов — мощь и величие страны, большой простор и территорию, а также действующего главу государства Владимира Путина.

Книгами, объединяющими россиян, опрошенные чаще всего называли «Войнц и мир» Льва Толстого (12 процентов), произведения Александра Пушкина (четыре процента), «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, классические произведения и Конституцию России (по два процента).

Персонажами, олицетворяющими качества жителя нашей страны, опрошенные считают Обломова из одноименного романа Ивана Гончарова (четыре процента), героев Пушкина (три процента), Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Иванушку-дурака из народных сказок, Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» и Пьера Безухова из романа «Война и мир» (по два процента).

Среди фильмов респонденты больше всего упоминали «Иронию судьбы, Или с легким паром» Эльдара Рязанова (11 процентов), «Операцию "Ы" и другие приключения Шурика» (восемь процентов), «Москва слезам не верит» (шесть процентов), а также военные киноленты (шесть процентов).

Из музыкальных произведений лидирует российский гимн (16 процентов), далее следуют «День Победы» (десять процентов) и «Катюша» (семь процентов).

Главным историческим событием для нашей страны 69 процентов участников исследования считают победу в Великой Отечественной войне. Для семи процентов опрошенных это Новый год, шесть процентов назвали вхождение Крыма в состав Российской Федерации, по пять процентов — Великую Октябрьскую революцию и распад СССР.

В рейтинге блюд, объединяющих нашу страну, лидирует салат «Оливье» (49 процентов), далее следуют салат «Сельдь под шубой» (28 процентов), пельмени (25 процентов), борщ (18 процентов), сообщает ТАСС.

Ранее опрос показал, сколько россиян способны по памяти прочесть первую строчку гимна.

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