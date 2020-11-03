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Москвичи совершили более 520 тысяч велопоездок в октябре
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи совершили более 520 тысяч велопоездок в октябре

Кирилл Николаев

Город

Москвичи совершили более 520 тысяч поездок на велосипеде в октябре. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в октябре зафиксировано наибольшее количество велопоездок за последние несколько лет. По сравнению с октябрем 2019 года было совершено на 40 процентов больше поездок.

В департаменте отметили, что если в столице не наступит резкое похолодание, то велопрокат проработает до зимы.

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