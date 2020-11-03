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Россияне рассказали о своем отношении к Дню народного единства
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россияне рассказали о своем отношении к Дню народного единства

Евгения Звощик

Общество

Практически три четверти граждан России — 71 процент — относятся к Дню народного единства (4 ноября) как к дополнительному выходному. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», распространенные во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что как праздник этот день воспринимает только каждый пятый россиянин — 20 процентов. Еще девять процентов опрошенных заявили, что затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.

По данным опроса, большинство россиян (62 процента) считают правильным, что в качестве Дня народного единства в РФ было выбрано 4 ноября. Эта дата является годовщиной освобождения в 1612 году Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского от польских войск. При этом неправильной дату для празднования годовщины исторического события посчитали 15 процентов респондентов.

Кроме того, 68 процентов опрошенных граждан выразили мнение, что стране нужен такой праздник. Среди участников опроса в возрасте 18–30 лет эта доля составляет 80 процентов. В качестве основного аргумента этой категории респондентов стало мнение о том, что такой праздник объединяет людей, передает Интерфакс.

Напомним, День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.

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