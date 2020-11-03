Кремль уточнил, как Путин проведет День народного единства

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин в День народного единства — 4 ноября — пообщается с представителями религиозных конфессий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что в этом году общение будет проходить в режиме видеоконференции.

Также главе государства представят обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Работы по дооснащению звонницы велись около трех лет, в начале октября 2020-го для установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне остановили. Работа курантов возобновится в День народного единства, передает РИА Новости. Известно, что обновленная звонница Спасской башни после реставрации по-прежнему будет исполнять Гимн России четыре раза в сутки, однако теперь он будет проигрываться полторы минуты, а не 20 секунд.

Кроме того, Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После он посетит Музей археологии Чудова монастыря, который был построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля.

Напомним, День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.

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