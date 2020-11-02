Поезда МЦК будут курсировать в режиме выходного дня 4 ноября

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Поезда Московских центральных диаметров (МЦК) будут курсировать в режиме выходного дня в среду, 4 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В День народного единства поезда с 12:30 до 18:00 будут ходить каждые четыре минуты, а в остальные часы — каждые восемь минут. Москвичей и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в столичном метро со 2 ноября ввели скидки на поездки вне часа пик на двух линиях столичного метро: Некрасовской и Таганско-Краснопресненской. Данный эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Его целью является снижение нагрузки в час пик и возможность соблюдения социальной дистанции в столичной подземке.

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