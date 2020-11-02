Московскую канатную дорогу закрыли на техобслуживание

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Московская канатная дорога на Воробьевых горах 2 ноября была закрыта на техобслуживание. Об этом сообщается на сайте канатной дороги в понедельник, 2 ноября.

Уточняется, что плановое техническое обслуживание продлится до 18 ноября этого года.

— Уважаемые посетители, канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта в период с 02.11.2020 по 18.11.2020 года включительно, — говорится в сообщении.

На сайте добавили, что ежегодное обслуживание канатной дороги в столице проводят осенью и весной. Специалисты проверяют все системы жизнеобеспечения воздушной трассы.

Отмечается, что безопасность пассажиров является одним из приоритетов работы Московской канатной дороги.

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