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Детская горнолыжная школа откроется на Воробьевых горах 1 ноября
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы / Михаил Колобаев

Детская горнолыжная школа откроется на Воробьевых горах 1 ноября

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Детскую горнолыжную школу «Новая лига» откроют на Воробьевых горах 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного комплекса «Воробьевы горы».

Отмечается, что уже сейчас родители смогут записать своих детей на занятия. Для этого необходимо зайти на официальный сайт комплекса.

В школе учащихся обучат катанию на горных лыжах и сноуборде, а также будут проводить занятия по общей физической подготовке. Планируется, что там откроют секции по роликовым конькам, передает агентство городских новостей «Москва».

— Кроме этого планируется в будущем выделение социальных обучающих часов. Дети в возрасте от четырех до шести лет будут готовиться на специальном отдельном склоне, который расположится рядом со средней станцией канатной дороги «Новая Лига», а остальные категории будут проходить обучающий процесс на основном склоне, длина которого более 200 метров, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Московская канатная дорога закроется для посетителей 2–18 ноября. Там уточнили, что закрытие связано с плановым техническим обслуживанием, которое проводится каждый год совместно с представителями швейцарской компании «Бартолет Машиненбау АГ».

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горные лыжи«Воробьевы горы»школа
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