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Московская канатная дорога закроется для посетителей 2–18 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московская канатная дорога закроется для посетителей 2–18 ноября

Юлия Ямпольская

Город

Работу Московской канатной дороги остановят в период с 2 по 18 ноября. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Там уточнили, что закрытие связано с плановым техническим обслуживанием, которое проводится каждый год совместно с представителями швейцарской компании «Бартолет Машиненбау АГ».

— Мы приносим извинения москвичам и гостям канатной дороги за доставленные неудобства в связи с временным закрытием воздушной трассы на Воробьевых горах. Мы работаем во благо безопасности наших пассажиров, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что этой осенью запланированы особые технические работы, которые продлятся около двух недель. Это связано с регламентной процедурой по укорачиванию троса. Ее проводят через год–два после запуска канатной дороги, потом — каждые пять лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Московская канатная дорога не планирует закрываться из-за увеличения числа случаев коронавирусной инфекции. Пассажирам напомнили, что они должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

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