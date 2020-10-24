Станция «Электрозаводская» БКЛ метро откроется до конца 2020 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Семёновская набережная Карта всех событий

Станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть до конца текущего года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В подземке, по его словам, продолжаются отделочные работы. Строители завершают пуско-наладку систем.

— Планируем до конца года завершить все строительные работы и соответственно готовимся к пуску с пассажирами, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

По его словам, станция будет запущена в ближайшие месяцы. А в следующем году планируется построить мостовой переход, объекты в составе транспортно-пересадочного узла, а также завершить интеграцию железнодорожного направления.

С «Электрозаводской» на БКЛ можно будет пересесть на одноименную станцию на Арбатско-Покровской линии метро и платформу Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Ранее сообщалось, что БКЛ готова на 60 процентов. В нынешнем году на Большом кольце метрополитена полностью будут готовы три станции.

Читайте также: Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ на станции «Карамышевская» БКЛ