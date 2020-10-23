Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ на станции «Карамышевская» БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ на станции «Карамышевская» БКЛ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Строительство станции «Карамышевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро находится на завершающем этапе. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство планируется завершить в этом году. Работы идут в соответствии с графиком.

— К настоящему моменту из запланированных 93 тысяч квадратных метров площади отделки готово почти 74 тысячи, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Он добавил, что рядом со станцией ведется строительство оборотных тупиков на пять путей в рамках первого этапа ввода западного участка БКЛ. Монолитные конструкции уже выполнены в полном объеме. Также на западном участке БКЛ завершена щитовая проходка тоннелей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Текстильщики» БКЛ столичного метро. Глава города отметил, что восточный участок БКЛ меньше остальных обеспечен проходкой и строительными работами. Сергей Собянин уточнил, что «Текстильщики» — один из главных транспортных узлов Москвы, который обеспечивает переход не только с железнодорожной станции.

Длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 километра. Здесь расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Читайте также: Мосгосстройнадзор не выявил отклонений от проекта на стройке станции «Текстильщики» БКЛ

БКЛМоскваАндрей Бочкарев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: почему Путин упомянул святого Франциска

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Все мнения
О проекте