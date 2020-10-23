Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мосгосстройнадзор не выявил отклонений от проекта на стройке станции «Текстильщики» БКЛ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мосгосстройнадзор не выявил отклонений от проекта на стройке станции «Текстильщики» БКЛ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Мосгосстройнадзор не выявил отклонений от проекта на стройке станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказали в пресс-службе организации.

В ходе проверки специалисты ведомства провели оценку соответствия класса арматурной стали и качества сварных соединений конструкций. В показателях не было зафиксировано отклонений от проектной документации, сообщает Интерфакс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Текстильщики» БКЛ столичного метро. Глава города отметил, что восточный участок БКЛ меньше остальных обеспечен проходкой и строительными работами. Сергей Собянин уточнил, что «Текстильщики» — один из главных транспортных узлов Москвы, который обеспечивает переход не только с железнодорожной станции.

Длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 километра. Здесь расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Читайте также: Станцию БКЛ «Карамышевская» построят до конца года

МетроБКЛМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Все мнения
О проекте