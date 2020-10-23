Мосгосстройнадзор не выявил отклонений от проекта на стройке станции «Текстильщики» БКЛ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Мосгосстройнадзор не выявил отклонений от проекта на стройке станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказали в пресс-службе организации.

В ходе проверки специалисты ведомства провели оценку соответствия класса арматурной стали и качества сварных соединений конструкций. В показателях не было зафиксировано отклонений от проектной документации, сообщает Интерфакс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Текстильщики» БКЛ столичного метро. Глава города отметил, что восточный участок БКЛ меньше остальных обеспечен проходкой и строительными работами. Сергей Собянин уточнил, что «Текстильщики» — один из главных транспортных узлов Москвы, который обеспечивает переход не только с железнодорожной станции.

Длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 километра. Здесь расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

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