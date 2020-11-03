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Спасение участника свадебного кортежа в Ингушетии от случайной пули попало на видео
Фото: Telegram-канал Baza

Спасение участника свадебного кортежа в Ингушетии от случайной пули попало на видео

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети набирает популярность видео, снятое участником свадебного кортежа в городе Карабулаке, Республика Ингушетия. Один из гостей, сидя на заднем сиденье, едва не прострелил голову другому пассажиру машины. На кадрах видно, что пуля попала в подголовник, который спас от смерти мужчину.

Вероятно, мужчина хотел выстрелить в окно, но промахнулся, после случившегося на него возмущенно закричали пассажиры автомобиля. Видео опубликовало издание «360».

В конце сентября свадьба в Москве завершилась конфликтом со стрельбой. Нарушители были доставлены в полицию.

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стрельбаИнгушетиясоцсети
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