Спасение участника свадебного кортежа в Ингушетии от случайной пули попало на видео

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В Сети набирает популярность видео, снятое участником свадебного кортежа в городе Карабулаке, Республика Ингушетия. Один из гостей, сидя на заднем сиденье, едва не прострелил голову другому пассажиру машины. На кадрах видно, что пуля попала в подголовник, который спас от смерти мужчину.

Вероятно, мужчина хотел выстрелить в окно, но промахнулся, после случившегося на него возмущенно закричали пассажиры автомобиля. Видео опубликовало издание «360».

В конце сентября свадьба в Москве завершилась конфликтом со стрельбой. Нарушители были доставлены в полицию.

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