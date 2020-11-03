Народный архитектор России Владимир Попов умер на 92-м году жизни

Фото: ТАСС / Роман Пименов

Народный архитектор России, автор Триумфальной арки Победы в петербургском Красном Селе Владимир Попов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник, 3 ноября.

— Ушел из жизни человек, который посвятил себя развитию архитектурного облика Ленинграда — Санкт-Петербурга. Созданные при его участии здания, жилые комплексы и ансамбли стали достопримечательностями нашего города, — приводятся слова Беглова на сайте администрации города.

Причина смерти архитектора, а также дата и место прощания с ним не уточняются.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Васильевич Попов родился в 1928 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Попов занимал пост заместителя главного архитектора Ленинграда. Был президентом Санкт-Петербургского союза архитекторов, а последние восемь лет — почетным президентом Союза.

Архитектор участвовал в создании станций метро «Обухово» и «Садовая-1», ансамблей площади Победы и площади Конституции, Смольной набережной, площади перед Александро-Невской лаврой. Попов стал автором Триумфальной арки Победы в Красном Селе. Он получил звание народного архитектора России.