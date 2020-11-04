Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из Москвы в Дубай с 28 ноября

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Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из столицы России в Дубай с 28 ноября. Об этом в среду, 4 ноября, сообщается на сайте компании. Отмечается, что продажи билетов уже открыты.

Из-за пандемии COVID-19 с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами кроме вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны.

Ранее Россия начала возобновлять авиасообщение с другими странами. На данный момент жители РФ могут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

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