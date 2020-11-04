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Лавров призвал Совет Европы не игнорировать дискриминацию русских на Украине
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров призвал Совет Европы не игнорировать дискриминацию русских на Украине

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал Совет Европы (СЕ) не игнорировать дискриминацию русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике. Об этом он заявил в среду, 4 ноября, в ходе обращения к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров СЕ.

По его словам, на Украине и в Прибалтике миллионы людей подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке.

— Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века — это наносит непоправимый ущерб его репутации, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он добавил, что в связи с дискриминацией сотни тысяч людей числятся «негражданами» и лишены базовых прав.

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