Лавров призвал Совет Европы не игнорировать дискриминацию русских на Украине

Фото: mid.ru / МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал Совет Европы (СЕ) не игнорировать дискриминацию русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике. Об этом он заявил в среду, 4 ноября, в ходе обращения к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров СЕ.

По его словам, на Украине и в Прибалтике миллионы людей подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке.

— Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века — это наносит непоправимый ущерб его репутации, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он добавил, что в связи с дискриминацией сотни тысяч людей числятся «негражданами» и лишены базовых прав.

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