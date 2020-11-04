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Один человек пострадал при вспышке масла в квартире на юге Москвы
Скорая помощь / Фото: Анна Быкова

Один человек пострадал при вспышке масла в квартире на юге Москвы

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод Карта всех событий

Один человек пострадал при вспышке масла в квартире на юге столицы. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на улице Газопровод. В одной из квартир возникла вспышка масла при приготовлении пищи.

В результате один человек пострадал. Врачи оказали ему необходимую помощь.

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