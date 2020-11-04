Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде
Автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по городу.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в здание вуза. В результате два пассажира погибли, есть пострадавшие.
На месте происшествия находится глава министерства здравоохранения Великого Новгорода, сообщает ТАСС.
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