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Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде

Кирилл Николаев

Происшествия

Автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по городу.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в здание вуза. В результате два пассажира погибли, есть пострадавшие.

На месте происшествия находится глава министерства здравоохранения Великого Новгорода, сообщает ТАСС.

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