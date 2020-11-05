Брэд Питт приехал в дом Анджелины Джоли после расставания с моделью

Фото: «Вечерняя Москва»

Голливудского актера Брэда Питта заметили около дома бывшей жены Анджелины Джоли. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил The Sun.

Отмечается, что актер подъехал к особняку на машине, зашел через черный вход в дом и пробыл там около полутора часов. Вышел артист также через черный вход, скрываясь от представителей СМИ.

Как считают инсайдеры издания, на данный момент Питт пытается помириться с Джоли и детьми. Уточняется, что актер устал от публичных конфликтов и хочет как можно больше важных бракоразводных вопросов решить вне суда, в том числе и вопрос опеки над шестью детьми пары.

Бывшие супруги вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные. Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году, объяснив это разногласиями в методах воспитания наследников. Этим летом Питта часто замечали в обществе 27-летней модели Николь Потуральски, но в конце октября стало известно об их расставании.

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