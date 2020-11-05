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Примаков рассказал, когда завершится обновление Россотрудничества
Фото: photo.roscongress.org / Андрей Любимов

Примаков рассказал, когда завершится обновление Россотрудничества

Евгения Звощик

Общество

Новая оргструктура Россотрудничества должна начать действовать 16 ноября. Об этом рассказал глава федерального агентства Евгений Примаков в четверг, 5 ноября.

По его словам, в Россотрудничестве будут новое управление и функционалы, а также в ведомстве будут работать несколько новых людей.

— Обновление продолжается — чуть медленнее, чем рассчитывали, но такова бюрократическая природа всех органов власти, — пояснил Примаков.

Он подчеркнул, что речи о закрытии представительств федерального агентства в каких-либо странах не идет. По его словам, подобное решение принимает не чиновник в ранге руководителя Россотрудничества, а президент страны, передает РИА Новости.

Напомним, Евгений Примаков возглавил Россотрудничество летом этого года. Тогда он заявил, что федеральное агентство «ждут очень большие перемены».

Читайте также: Руководитель Россотрудничества сообщил о планах на смену названия агентства

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