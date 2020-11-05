«Не нужны ее извинения»: Костюшкин отреагировал на шутку Собчак о надругательстве

Фото: YouTube.com/Super

Российский певец Стас Костюшкин сообщил, как к нему поменялось отношение некоторых поклонников после сообщения о том, что над ним в детстве надругались.

Он опроверг обвинения в пиаре, поскольку впервые рассказал эту историю 14 лет назад, когда у него родился второй сын. Тогда певец заявлял, что боится за сына и за его безопасность.

— Меня не удивили подколы, меня удивило то, что мне писали «мы раньше вас любили, а теперь мы вас терпеть не можем», «как ты зашкварился». Я рассказал, что очень боюсь за своих пацанов. Мне кажется, что чем больше мы умалчиваем, тем больше скрываем преступлений, — заявил Костюшкин.

Он считает, что надругательство над ним и еще несколькими мальчиками осталось психологической травмой на всю жизнь.

— Вы не понимаете, что дети — это тот мир, который будет являться после нас. Каждый должен что-то посеять, хорошо воспитать ребенка. Чем лучше будут наши дети, тем лучше будет наш мир, — считает артист.

По его словам, он нормально отнесся к Ксении Собчак, которая посмеялась над Костюшкиным после того, как новость о надругательстве стала широко известной.

— Я знаю, на каких хлебах она работает, поэтому она также полезла и здесь. Я ей сказал, что шутить над этим не надо. Изнасиловали не Костюшкина, а восьмилетнего мальчика. Вот если бы ты сказала так... А так ты просто лжешь. Поэтому тектонические плиты сдвинулись. Она и не будет извиняться, мне не нужны ее извинения, — заявил артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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