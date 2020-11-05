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Веронику Скворцову наградили орденом Пирогова
Фото: minzdrav.gov.ru

Веронику Скворцову наградили орденом Пирогова

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Веронику Скворцову орденом Пирогова. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 5 ноября.

Как следует из документа, награду Скворцовой вручают за большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд, а также за организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

СПРАВКА «ВМ»

Вероника Скворцова является руководителем ФМБА с 22 января 2020 года. Ранее в период с 2012-го по 15 января 2020 года занимала должность министра здравоохранения РФ.

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Вероника Скворцоваполучение орденаВладимир Путин
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