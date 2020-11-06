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Бывший замминистра транспорта России купил концерн «Калашников»
Фото: www.oprf.ru / Общественная палата РФ

Бывший замминистра транспорта России купил концерн «Калашников»

Ростислав Зубков

Общество

Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников. Об этом пресс-служба группы компаний сообщила в пятницу, 6 ноября.

Как рассказали в организации, экс-глава Минтранса стал единственным участником ООО «ТХК-Инвест», контролирующим 75 процентов минус одну акцию предприятия. При этом оставшаяся доля подконтрольна Ростеху.

В самом «Калашникове» обратили внимание на богатый опыт Лушникова в менеджменте, в том числе в транспортном машиностроении. С 2012-го по 2018 год он, работая в правительстве, отвечал за промышленную политику и регуляторику транспортной отрасли. На посту замминистра транспорта (2017-2018 годы) Лушников возглавил проект реформирования железнодорожного рынка. Он курировал вопросы создания ж/д подходов к крымскому мосту, а также организации пассажирских перевозок между полуостровом и материковой частью.

Напомним, что концерн «Калашников» — это крупнейший в РФ производитель боевого автоматического, снайперского и высокоточного оружия, управляемых артиллерийских снарядов, беспилотников, аппаратов для космической отрасли и ряда других разработок для военных и гражданских целей.

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