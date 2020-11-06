Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Уральские пельмени» помирились с кинокомпанией «ВБД Груп»
Фото: скриншот с видео (официальный канал «Уральские пельмени» YouTube)

«Уральские пельмени» помирились с кинокомпанией «ВБД Груп»

Ростислав Зубков

Общество

ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» и кинокомпания «ВБД Груп» разрешили свои разногласия в суде. Об утверждении мирового соглашения между сторонами сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

По данным агентства, суд обнародовал определение, согласно которому истец (вышеуказанное творческое объединение) потребовало запретить кинокомпании пользоваться своим товарным знаком — «Уральские пельмени». Кроме-того, с ответчика попросили взыскать 6,9 миллиона рублей компенсации за незаконное использование бренда.

Однако сторонам удалось решить проблемы мирно. Для этого «ВБД Груп» обязалась передать «пельменям» аудиовизуальное произведение «В поисках Асфальтиды», которое длится больше 72 минут. В свою очередь истец отказался от денежных требований к ответчику. Кинокомпания пообещала больше не использовать бренд, вокруг которого произошел конфликт интересов.

Читайте также: Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова намекнула на наличие у нее ухажера

«Уральские пельмени»«Кино»суд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Все мнения
О проекте