«Уральские пельмени» помирились с кинокомпанией «ВБД Груп»

Фото: скриншот с видео (официальный канал «Уральские пельмени» YouTube)

ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» и кинокомпания «ВБД Груп» разрешили свои разногласия в суде. Об утверждении мирового соглашения между сторонами сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

По данным агентства, суд обнародовал определение, согласно которому истец (вышеуказанное творческое объединение) потребовало запретить кинокомпании пользоваться своим товарным знаком — «Уральские пельмени». Кроме-того, с ответчика попросили взыскать 6,9 миллиона рублей компенсации за незаконное использование бренда.

Однако сторонам удалось решить проблемы мирно. Для этого «ВБД Груп» обязалась передать «пельменям» аудиовизуальное произведение «В поисках Асфальтиды», которое длится больше 72 минут. В свою очередь истец отказался от денежных требований к ответчику. Кинокомпания пообещала больше не использовать бренд, вокруг которого произошел конфликт интересов.

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