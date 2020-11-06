Скончался сатирик Михаил Жванецкий

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила певица Алла Пугачева на своей официальной странице в соцсети Instagram.

— Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце, — написала исполнительница.

О причинах смерти сатирика пока ничего не известно.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. В 1956-м окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы принимал участие в самодеятельности, писал миниатюры и монологи, которые сам исполнял в студенческом театре «Парнас-2».

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным. Последний взял произведения Жванецкого в репертуар театра, год спустя пригласил его самого в театр в качестве заведующего литературной частью. Выступал в Одесской филармонии и в Московском театре «Эрмитаж». В 1990-м открыл Всемирный клуб одесситов.

Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта. Работал на телевидении, в частности, с апреля 2002-го по декабрь 2019-го был постоянным ведущим ежемесячной телепередачи «Дежурный по стране».

В октябре 2020 года сообщил о решении закончить концертную деятельность из-за состояния здоровья.