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Пожар произошел в доме на юго-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар произошел в доме на юго-востоке Москвы

Захар Чайченко

Происшествия
улица Братиславская, дом 27, корпус 3Карта всех событий

На юго-востоке столицы загорелся балкон жилого дома. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Государственного управления МЧС России по городу Москве.

В ведомстве рассказали, что пожар случился по адресу улица Братиславская, дом 27, корпус 3 на 16-м этаже в одной из квартир жилого дома. Общая площадь помещения составляет 15 квадратных метров. В пресс-службе дополнили, что благодаря быстрому прибытию и эффективным действиям команды пожарных ЧП удалось остановить, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.

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